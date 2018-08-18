В Британии призывают ослабить правила в отношении электронных сигарет

Комитет британского парламента призывает правительство уменьшить ограничения на электронные сигареты в качестве способа снижения количества курильщиков в стране.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на The Associated Press.

Комитет по науке и технологиям парламента заявил, что электронные сигареты не должны автоматически запрещаться в публичных местах.

Комитет также считает, что промышленность должна иметь возможность рекламировать устройства как менее вредный вариант для курильщиков.

Председатель комитета Норман Льюис заявил, что электронная сигарета может стать «чудо-оружием» в борьбе с курением.

Некоторые медицинские эксперты предупреждают, что риски, связанные с электронными сигаретами недостаточно изучены. Профессор университета Бирмингема Дэвид Тиккетт провел исследование, которое показывает, что электронная сигарета может повредить иммунную систему.

Британское правительство заявило, что рассмотрит рекомендации комитета.

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