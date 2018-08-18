Умер знаменитый поэт, прославивший Аллу Пугачеву

Вчера стало известно о смерти известного советского и российского поэта и автора песен Николая Зиновьева. Ему было 73 года.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец и композитор Игорь Николаев, – передает РБК.

«Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу – вспомните его песни!.. Полет на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зеленый... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова...», – написал он в публикации.

Также Николаев отметил, что его песни, такие как «Паромщик», «Афганский ветер», «Мастер и Маргарита» также были сделаны на слова поэта.

«Конечно, есть еще песни, по каким-то причинам незаписанные или те, которые еще не вышли. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царства небесного», – добавил певец.

Композиция «Паромщик», слова которой написал Николай, получила наибольшую известность в 1985 году, когда с ней стала финалисткой телевизионного фестиваля «Песня года» Алла Пугачева. Поэт также известен по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Игоря Демарина, Юрия Эриконы, Лоры Квинт, Алексея Мажукова, Петра Теодоровича. Эти песни звучат в исполнении Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Николая Караченцова, Михаила Боярского, Александра Михайлова, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле, Людмилы Гурченко и многих других известных артистов.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева «Полет на дельтаплане» в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару «Красная стрела» и «А музыка звучит».

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