Туроператор отвезет в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП в Польше

Туристический оператор «Аккорд-Тур» за свой счет перевезет из Польши в Украину граждан, которые больше не нуждаются в медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса вблизи Перемышля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Он проинформировал о последних данных, по состоянию на 17.30 по киевскому времени, по ДТП в Подкарпатском воеводстве Польши.

«42 человека находятся в медицинских учреждениях с травмами различной степени тяжести», – сказал Погорельцев. На это время консул генерального консульства Украины в Люблине Артем Валах посетил в больницах 21 человека, из них 5 детей.

Как добавил Погорельцев, среди госпитализированных «один человек – в тяжелом состоянии, находится в госпитале города Санок», еще «один человек отказывается оперироваться, опасаясь высокой платы за медицинские услуги».

По словам директора Департамента консульской службы, в Перемышле находится представитель туристического оператора «Аккорд-Тур». «Со слов представителя туроператора, все граждане, которые не пострадали в ДТП, или больше не нуждаются в медицинской помощи, будут перевезены в Украину за счет компании «Аккорд-Тур», – сообщил Погорельцев. Он добавил, что, по данным представителя туроператора, все пассажиры автобуса были застрахованы (групповой договор страхования). В частности, компания «Аккорд-Тур» предоставила страховой полис в медучреждении, а страховая компания от обязанностей по договору не отказывается.

Кроме того, лица, которые не нуждаются в медицинской помощи, размещены в гостинице в Перемышле.

«Почетное консульство обеспечивает предметами первой необходимости всех граждан Украины, пострадавших в ДТП», – добавил Погорельцев.

Напомним, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы. Всего в автобусе находился 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.

Ранее Погорельцев сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.

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