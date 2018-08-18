Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с незначительным опозданием.

Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на Oe24.

Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжества из аэропорта в Граце.

Вблизи празднования стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.

Путин подарил Кнайсль букет цветов. Вместе с российским президентом на церемонию приехал и Кубанский казачий хор.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет «личный визит на частный праздник, из которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии».

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