суббота, 18 августа, 2018, 19:15 Мир
Президента Турции переизбрали лидером правящей Партии справедливости и развития
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Anadolu», решение о переизбрании Эрдогана принято на 6 съезде СПС, который проходит 18 августа в Анкаре.
В поддержку кандидатуры президента Турции проголосовали 1380 делегатов.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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