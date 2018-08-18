Президента Турции переизбрали лидером правящей Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Anadolu», решение о переизбрании Эрдогана принято на 6 съезде СПС, который проходит 18 августа в Анкаре.

В поддержку кандидатуры президента Турции проголосовали 1380 делегатов.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.