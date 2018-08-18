Президент Украины Петр Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану.
Об этом инфрормирует «Европейская правда» со ссылкой на сообщение главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.
18 августа в Анкаре состоялся VI съезд правящей «Партии справедливости и развития Турции (AKP), основателем которой является Эрдоган, рассказал Чубаров.
В Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами. Порошенко как собственного представителя направил уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.
«Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану личное послание президента Украины Петра Порошенко», – написал Чубаров.
Делегацию России на съезде возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. При этом, в составе российской делегации оказался крымский коллаборационист и «депутат Госдумы» Руслан Бальбек.
«Поскольку турецкая сторона не давала согласия на включение в состав делегации крымского коллаборациониста Руслана Бальбека, нежелательного «гостя» не допустили. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, пособника российских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву», – подчеркнул Чубаров.
Как известно, ЕС добавил к списку лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.
В список включены пять депутатов от Крыма - Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.