Порошенко передал личное послание президенту Турции

Президент Украины Петр Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану.

Об этом инфрормирует «Европейская правда» со ссылкой на сообщение главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.

18 августа в Анкаре состоялся VI съезд правящей «Партии справедливости и развития Турции (AKP), основателем которой является Эрдоган, рассказал Чубаров.

В Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами. Порошенко как собственного представителя направил уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

«Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану личное послание президента Украины Петра Порошенко», – написал Чубаров.

Делегацию России на съезде возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. При этом, в составе российской делегации оказался крымский коллаборационист и «депутат Госдумы» Руслан Бальбек.

«Поскольку турецкая сторона не давала согласия на включение в состав делегации крымского коллаборациониста Руслана Бальбека, нежелательного «гостя» не допустили. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, пособника российских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву», – подчеркнул Чубаров.

Как известно, ЕС добавил к списку лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.

В список включены пять депутатов от Крыма - Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

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