Поездом «Москва-Харьков» вернули избитого пограничниками России украинца

В последнее время участились случаи задержаний граждан Украины за нарушения по пограничным вопросам российскими пограничниками, которые являются безосновательными и провокационными со стороны РФ.

В частности, сегодня утром, поездом сообщением «Москва-Харьков» в пункт контроля «Харьков-пассажирский» прибыл гражданин Украины, который был избит российскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, вчера вечером, наш соотечественник, 1977 года рождения, выезжал в Российскую Федерацию поездом сообщением «Кривой Рог-Москва». По словам мужчины, во время прохождения пограничного контроля в российском пункте пропуска «Долбино» он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу. На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего двумя российскими пограничниками и одним лицом в гражданском нашего соотечественника силой вывели из вагона поезда.

Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видео с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия. Сейчас украинские пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой оказали первичную медицинскую помощь пострадавшему.

Также сотрудниками Госпогранслужбы в Холодногорский отдел Национальной полиции в Харьковской области направлено уведомление для внесения сведений в ЕРДР, о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение».

Кроме того, Госпогранслужбой направлено письмо пограничному ведомству Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям пограничников РФ.

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