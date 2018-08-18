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суббота, 18 августа, 2018, 23:40 Общество
Новый метод диагностики рака поможет выявлять его на ранних стадиях

Медики смогут диагностировать раннюю стадию рака с помощью белка, произведенного паразитами малярии.

Биологи из Копенгагенского университета в Дании рассказали о новом методе диагностики рака в журнале Nature Communications, – передает 24.

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Ученые обнаружили, что протеин VAR2CSA, произведенный паразитами малярии, связывается с полисахаридом, известным как онкофетальный хондроитин сульфат. Эти молекулы присутствуют в 95% всех типов рака.

Они провели испытания метода и смогли доказать его эффективность. Для верификации новой системы обнаружения рака на ранней стадии метода ученые добавили в 5 миллилитров крови 10 раковых клеток и наблюдали за протеином.

С его помощью им удалось обнаружить 9 из 10 клеток рака. После этого биологи решили проверить действие белка VAR2CSA на образцах крови пациентов, у которых диагностировали рак предстательной и поджелудочной желез, печени и легких.

Во всех случаях протеин указал на наличие онкологического заболевания.

 
медициназдоровьеновости Украины
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