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суббота, 18 августа, 2018, 20:18 Киев
На Киевщине стартовала избирательная кампания: раздают сахар с фотографией кандидата

На днях в городе Белая Церковь местные жители получили пакеты сахара с фотографией руководителя местной общественной организации.

Об этом сообщает «KV».

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Чиновники считают, что это своеобразная подготовка к парламентским выборам.

«Осень – старт избирательных кампаний. В Белой Церкви осень началась в августе. Один из потенциальных кандидатов на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года Николай Бабенко начал раздавать пакеты с сахаром. Мало того, эти пакеты с его фото.

Так, кандидаты поднимают свою узнаваемость. Такие действия еще раз доказывают, что мажоритарка в Украине должна быть отменена «, – написала она.

При этом руководитель общественной организации «Белая Церковь вместе» Николай Бабенко свою причастность к раздаче сахара отрицает и заверил, что любые официальные заявления по этому инциденту сделает через несколько дней.
парламентские выборыБелая Церковьновости Украины
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