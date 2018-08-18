На краю Солнечной системы обнаружена загадочная структура

Ресурс Science Alert передает, что космическая станция New Horizons, принадлежащая NASA, обнаружил странное излучение, которое исходит из водородной структуры на краю Солнечной системы.

Об этом пишут ЧП.

Как отметили ученые, речь может идти о водородной стене, которая способна излучать фотоны.

С 2007 по 2017 год на зонде был установлен спектрометр, который уловил спектральную водородную линию. Эту линию специалисты назвали Лайман-альфа.

Эта структура возникла в результате взаимодействия частиц солнечного вещества с водородом, после чего в пространство рассеялись электромагнитные волны. Стена из водорода, в свою очередь, возникает в результате смешивания солнечного потока ветра с межзвездным. Отходящие от светила потоки постепенно теряют скорость, когда доходят до гелиопаузы – своеобразного рубежа.

С обратной стороны гелиопаузы образуется ударная стена, в которой и концентрируется водород.

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