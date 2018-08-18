На Донбассе погиб украинский военный: еще один ранен

На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает сайт ООС в Фейсбук.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Наряду с этим, в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 мм.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.