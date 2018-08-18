На блок-посту «ДНР» нес службу школьник, вооруженный автоматом

Правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования «ДНР», который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Сотрудники военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины в числе других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования «ДНР», которому на момент совершения преступления было всего 15 лет.

Силовики установили, что юноша из Донбасса в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды, добровольно присоединился к НВФ «ДНР». Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан, как «нарушителей комендантского часа», введенного боевиками, они доставляли в местный штаб «ДНР».

С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на некоторое время покинуть город.

По материалам военной контрразведки СБ Украины в отношении указанного гражданина Украины открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины – «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. Как оказывается, боевики активно привлекали в свои ряды несовершеннолетних лиц, которые неосознанно шли на преступление. Они были свидетелями беспорядка, что несли последователи «Русского мира», а отдельные из них, одурманенные видом крови и страданий, под одобрительные возгласы боевиков, становились участниками издевательств над задержанными мирными жителями.

Военные контрразведчики СБ Украины из состава Объединенных сил продолжают целенаправленные мероприятия по выявлению участников и пособников террористических организаций так называемых «ЛНР/ДНР» и привлечению их к ответственности.

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