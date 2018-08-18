Морская авария: в Швеции пьяный российский капитан уснул на ходу

Прокуратура Швеции обвинила капитана судна из России, который посадил на мель сухогруз BBC Lagos, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Sveriges Radio.

Так, россиянина обвинили в халатности в управлении судном. В ходе расследования было установлено, что в крови капитана было до 2,76 промилле алкоголя.

Прокуратура также признала преступление тяжелым из-за высокой концентрации алкоголя в крови, и с учетом того, что управление судном несло в себе серьезную опасность, так как российский капитан заснул и случайно посадил сухогруз на мель.

Известно, что 130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Согласно данным береговой охраны, судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

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