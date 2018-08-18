Лукашенко о возможности «присоединения» к России: Беларусь никогда не будет вассалом

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность "присоединение" Беларуси к Российской Федерации.

Как сообщает «Белта», 18 августа во время кадровых назначений в правительство, Лукашенко заявил, что Беларусь «никогда не станет вассалом ни одной страны».

«Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились (с РФ – ред.) про наши взаимоотношения.... Мы заключили более сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень хорошие и близкие отношения», – заявил Лукашенко.

При этом он добавил: «Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это выполнялось безупречно. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны».

«Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо скорее Лукашенко вступить в состав РФ и Беларусь туда сбросить». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение.... Мы можем существовать в союзе с РФ и решать наши общие задачи без каких-либо проблем», – отметил президент Беларуси.

Также он заявил, что Беларусь «никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение».

«Я... отказываться от этого (от интеграционных объединений – ред.) не намерен. Но если нас бьют ногами, мы вынуждены отвечать», – добавил президент.

«Некоторые, особенно русские, «плявузгают» (говорят глупости – ред.), иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину».... Мы друг друга знаем больше 20 лет, он меня знает, как облупленного, и я его знаю, что мне показывать Путину?», – добавил Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь «не хочет повторения того, что происходит в Украине с РФ».

«Конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад – это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси», – заявил Лукашенко.

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