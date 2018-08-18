Какие сюрпризы ожидают украинских водителей в Европе

Несмотря на то, что автомобильная Европа живет по единым канонам Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, на дорогах Старого света можно увидеть незнакомые нам знаки.

Как не попасть впросак во время поездки по Европе, – пишет Авто 24.

Прежде всего отметим, что даже те знаки, которые каким-то образом выбились из стройных рядов Венской конвенции, подчиняются той же самой логике, и только в исключительных случаях могут потребовать особого объяснения. Поэтому в большинстве случаев, встретив незнакомый знак, нужно проявить смекалку и попытаться понять значение изображенного символа.

Вряд ли стоит говорить о том, что многие страны используют собственный шрифт для написания букв и цифр, как и собственные символы-пиктограммы, изображающие те или иные понятия или объекты на знаках – сути измененная форма не меняет. Но мы рассмотрим наиболее типичные случаи смысловых различий.

Цвет. Одно из часто встречающихся отличий – желтый (янтарный) цвет фона вместо белого в некоторых привычных знаках: предупреждающие, «Уступи дорогу», что обозначают ремонтные работы. Такая картина имеет место примерно в половине европейских стран, в то время как в Украине, напомним, желтым фоном отмечаются только временные знаки. Также примерно в половине стран знаки, относящиеся к автомагистралям, выполняются не на зеленом (как у нас), а на синем фоне – с теми же белыми буквами и символами.

Графика. Нередко встречаются как будто привычные знаки, но с необычным рисунком, который несколько отличается от привычного. Например, применяется во многих странах знак «Движение механических транспортных средств запрещено» с изображением автомобиля и мотоцикла, а то и мопеда впридачу – вместо нашего 3.2 с одним только автомобилем. В некоторых странах наш знак 4.13 «Дорожка для пешеходов» несет изображение не одного человечка, а сразу небольшой семьи, по сути ничем не отличаясь.

Некоторые запрещающие знаки в Европе «усилены» косой линией.

По-разному изображают европейцы на знаках круговое движение. Вместо двух наших знаков 1.19 «Пересечение с круговым движением» и 4.10 «Круговое движение» в большинстве стран один (или тот, или другой). А суровая Ирландия вообще придумала на этот случай свой знак – желтый ромб с круговыми стрелками: ничего удивительного, Венскую конвенцию эта страна не подписывала. Собственно, поэтому и многие другие знаки в этой интересной стране совсем не похожи на наши.

Значение. Есть знаки, непривычные нашему человеку по причине своей неуместности в нашей стране. Например, один из самых распространенных знаков в Германии – большая табличка Ausfahrt, что означает «съезд с автобана».

В Испании, например, это выглядит как Cambio. В Латвии можно встретить знак, который мог бы быть популярным и у нас: «Смена покрытия», что означает конец участка дороги с твердым покрытием.

Важное отличие нашей таблички 7.19 «Ограничение продолжительности стоянки» в том, что в некоторых странах водитель должен оставить под лобовым стеклом информацию о времени постановки машины на парковку (записку или специальный пластиковый диск с циферблатом).

Комбинации. Вполне типичный для европейских городов знак – большое табло, которое несет на себе текст и небольшое изображение дорожного знака. Часто это важная информация – запрет на заезд в часть города на автомобилях определенного типа, без специального разрешения или оплаты.

Например, в Германии это может выглядеть как Umweltzone (зона с пониженным лимитом вредных выбросов), в Италии – как Zona Traffico Limitato (зона с ограниченным трафиком).

Рекомендация

Дорожные знаки «с сюрпризом» в странах Европы могут ждать вас в первую очередь в глубинке – автобаны обычно оборудованы по общепринятым стандартам. А если вы собираетесь поездить по европейской провинции, хорошенько поройтесь в Интернете и изучите особенности ПДД именно данной страны (это могут быть сайты посольств, турагентств, форумы путешественников). Если же непонятный знак все-таки встретится, не рискуйте и решайте все сомнения в пользу безопасности: считайте, что вы не имеете приоритета, остановитесь, сверните в другую улицу, копируйте действия местных водителей в конце концов.

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