Госдепартамент США отзовет финансирование на восстановление частей Сирии

Госдепартамент США отзовет финансирование, которое он выделил на восстановление частей Сирии, ранее удерживаемых «Исламским государством».

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Washington Post.

Расходы были заморожены в рамках усилий президента Трампа по ускорению вывода американских войск из Сирии и передаче большей ответственности членам возглавляемой США коалиции. Администрация сообщила Конгрессу 17 августа, что деньги будут перенаправлены из Сирии в другие, неуказанные районы.

По словам чиновников Госдепартамента, обязательства других стран уже составляют $300 млн, включая $100 млн объявила на этой неделе Саудовская Аравия.

После встречи с Трампом в Хельсинки российский президент Путин заявил о необходимости совместного восстановления Сирии, однако в Госдепе сказали, что не будут сотрудничать с Россией в этом вопросе.

«Согласно международному соглашению, не будет помощи в восстановлении Сирии, пока ООН, а не Москва или Вашингтон, или любая другая столица, а ООН не покажет и не подтвердит, что идет надежный и необратимый политический процесс», – сказал Сатерфилд.

«Вот дверь, чтобы получить то, чего, как мы считаем, режим и россияне, очень хотят, а именно чтобы международные деньги пошли на руины, которые сейчас есть в Сирии», – сказал он.

По его словам, США намерены сохранять военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка «Исламское государство». Американские военные на северо-востоке Сирии (удерживаемом политическим крылом возглавляемых курдами Сирийских демократических сил), после последней битвы против «Исламского государства» удерживают около 2 тыс. спецназовцев.

Ранее Москва в письме Вашингтону попросила поддержки в восстановлении Сирии, ведь сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны.

Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые российскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии, региона, который был одним из последних повстанческих ячеек.

Россия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях Сирии, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом.

Франция недавно подключилась к совместной с россиянами поставке гуманитарной помощи для Сирии.

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