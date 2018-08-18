Дайверы нашли на дне океана невероятные находки

Дайверы показали фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов.
На фото можно увидеть самолеты, танки и корабли времен Второй мировой войны, – пишет Сегодня.
«Некоторые из них – подводные могилы чьих-то братьев, сыновей или отцов, друзей или любимых, которые встретили там свою внезапную смерть, а другие сохраняют груз с кораблей, которые пострадали после попадания бомб, снарядов или торпед», – говорится в сообщении.
Среди фотографий обломки самолета «Летающая крепость» B-17, сбитого в годы Второй мировой войны. Сейчас он лежит в водах Хорватии.
Стоит отметить, что все эти объекты находятся под защитой специальных законодательных актов.