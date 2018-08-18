Боевики выбили из журналиста Асеева «признание в шпионаже» пытками, – Геращенко

Боевики выбили из журналиста Станислава Асеева «признание в шпионаже». Этот ужас показали по российскому пропагандистскому ТВ.

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«У меня нет никаких сомнений, что эти «признания» выбивались под пытками. Станислава содержат в полной изоляции, к нему не допускают родственников, ОБСЕ, МККК, и даже не в Донецком СИЗО, а в созданном концлагере на бывшем заводе. Ему не позволяют передать письма или передачу, никакой весточки от родных или друзей.

Примечательно, что запуганного и замученного парня показало российское ТВ.... Напомню, что председатель НСЖУ недавно подмахнул какую-то писульку со своими российскими, как он выразился, «коллегами», с безадресным и беззубым текстом о Станиславае Асееве. Именно эти « коллеги» принимают участие в съемках допросов и « признаний» украинских заложников, то есть, снимают последствия пыток..... И когда я раскритиковала эту писульку и поведение председателя НСЖУ, меня обвинили..., в давлении на этого господина... « Две страны – адна прафєсія»....

У меня вопрос к украинским журналистам – а будет заявление НСЖУ с осуждением этих действий российских пропагандистов, которые снимают последствия пыток ФСБ – «признание». Вопрос к ОБСЕ и Генсеку СЕ – где беспокойство? НСЖУ уже сделал гневное заявление с требованием реакции – и на пытки, и на их «калєг», которые смакуют унижение Стаса...... Интересно, спросят иностранные репортеры об украинском журналисте у Путина во время его визита в Германию и наслаждения штруделем и шницелями на высокой австрийской свадьбе.....

И, конечно, в Минске мы обратим внимание россиян на действия их подопечных из ОРДЛО, которые пытают журналиста. И потребуем немедленного допуска к Стасу координатора ОБСЕ Тони Фриша.

Стас есть во всех наших списках. Другой вопрос, что пока освобождение заложников заблокировано, и впечатление, что Кремль не собирается пока что никого отпускать. Ни полуживого Олега, ни морально подавленного Стаса, ни из тюрем РФ, ни с оккупированных территорий», – говорится в сообщении.

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