Бессонница провоцирует вирус одиночества

Американские специалисты пришли к выводу, что из-за недосыпания возникает, так называемый, вирус одиночества.

Об этом сообщает Свидетель.

Бессонница культивирует в человеке чувство одиночества и социальной изоляции, однако главная опасность в том, что этими чувствами носитель может заражать окружающих.

Ранее эксперты уже писали о том, что одиночество повышает риск развития старческого слабоумия, сердечно-сосудистых заболеваний, а также подталкивает к злоупотреблению спиртным. Однако тогда ученые не могли наверняка сказать, является ли нарушение сна фактором возникновения социальной изоляции. На этот вопрос решили ответить сотрудники Университета Беркли в штате Калифорния. В эксперименте приняли участие 18 человек без проблем со здоровьем. Все они были в возрасте от 18 до 24 лет.

Сначала все добровольцы спокойно спали, а руководители исследования замеряли их мозговую активность. После часть людей забирали в лабораторию и запрещали им спать. Наутро им задавали вопросы о самочувствии, настроении, уровне тревожности. Дальше шли два теста.

В первом тесте у участников определяли уровень социального взаимодействия, а во втором добровольцы снимались в двадцатиминутном ролике и говорили на темы, не связанные с экспериментом. Люди, которые не выспались, находились в комнате с людьми, которым посчастливилось получить суточную норму сна. Тогда руководитель эксперимента начинал приближаться к человеку и когда испытуемые чувствовали себя некомфортно, они останавливали экспериментатора.

Второй тест проходил виртуально: испытуемый сидел в другой комнате, но мог видеть визави. Он подавал сигнал, когда экспериментатор приближался на критическое расстояние.

Затем опыт повторили с неодушевленными предметами: лампой или стулом. Оказалось, что участники, которые выспались, охотно подпускали к себе людей на расстояние в 35-38 сантиметров, а те, которые провели бессонную ночь, останавливали визави уже на расстоянии в 45 сантиметров.

Затем ученые предложили просмотреть 20-минутные ролики посторонним людям. Как результат - им передалось чувство одиночества и дискомфорта.

Эксперты заключили, что чем меньше человек спит, тем меньше хочет общения и для других кажется мрачным и отталкивающим.

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