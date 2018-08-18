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суббота, 18 августа, 2018, 19:00 Львов
32 детей участников АТО из Львовщины поехали на отдых в Польшу

Сегодня, 18 августа, 32 детей участников АТО из Львовской области отправились на отдых в Куявско-Поморское воеводство, что в Республике Польша.

Поездка совершается по приглашению Консульства Украины в Гданьске при поддержке Львовской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба ЛОГА.

Дети в течение недели будут отдыхать на берегу озера в местности Гужно Куявско-Поморского воеводства. В программе отдыха – познавательные игры и экскурсии.

 
ПольшаЛьвовская областьдетиучастники боевых действийновости Украины
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2018-08-18 21:31 :03