32 детей участников АТО из Львовщины поехали на отдых в Польшу

Сегодня, 18 августа, 32 детей участников АТО из Львовской области отправились на отдых в Куявско-Поморское воеводство, что в Республике Польша.

Поездка совершается по приглашению Консульства Украины в Гданьске при поддержке Львовской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба ЛОГА.

Дети в течение недели будут отдыхать на берегу озера в местности Гужно Куявско-Поморского воеводства. В программе отдыха – познавательные игры и экскурсии.

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