Известные деятели культуры РФ просят Путина отпустить Сенцова

Известные российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Их заявление опубликовало издание «Эхо Москвы».

«Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим вас», – говорится в заявлении.

Среди подписантов журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, председатель Роскино Екатерина Мцитуридзе, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова.

«Человек умирает. Мы не думаем, что его вина настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает», – отмечают они.

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