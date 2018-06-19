Иво Бобул опроверг свои президентские планы

Украинский певец Иво Бобул опроверг свое же заявление о планах баллотироваться на президентских выборах 2019 года.

«Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил. Конечно, в политику я не пойду – меня музыка не отпустит», – сказал он в интервью изданию «КП в Украине».

В конце мая Иво Бобул объявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2019 году и сообщил, что уже начал сбор средств с населения.

«Конечно, это обязательно. Собираю сейчас финансы, в первую очередь, потому, что нужны. Ну а народ, конечно, поддержит, – это я 100% знаю, даже не сомневаюсь», – сказал он.

На вопрос ведущей, за кого лучше голосовать, за актера Владимира Зеленского, музыканта Святослава Вакарчука или артиста Иво Бобула, он ответил: «Мы втроем встретимся во втором туре и решим».

Читайте также: Украинцы нашли идеального кандидата в президенты, - фото

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.