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вторник, 19 июня, 2018, 9:29 Курьезы
Иво Бобул опроверг свои президентские планы

Украинский певец Иво Бобул опроверг свое же заявление о планах баллотироваться на президентских выборах 2019 года.

«Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил. Конечно, в политику я не пойду – меня музыка не отпустит», – сказал он в интервью изданию «КП в Украине».

В конце мая Иво Бобул объявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2019 году и сообщил, что уже начал сбор средств с населения.

«Конечно, это обязательно. Собираю сейчас финансы, в первую очередь, потому, что нужны. Ну а народ, конечно, поддержит, – это я 100% знаю, даже не сомневаюсь», – сказал он.

На вопрос ведущей, за кого лучше голосовать, за актера Владимира Зеленского, музыканта Святослава Вакарчука или артиста Иво Бобула, он ответил: «Мы втроем встретимся во втором туре и решим».

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президентские выборыИво Бобул
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2018-06-19 10:46 :48