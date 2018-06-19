ВР сегодня рассмотрит законопроект о создании Бюро финбезопасности

Верховная Рада во вторник, 19 июня, планирует рассмотреть законопроект №8157 «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».

Об этом говорится в повестке дня парламента.

В то же время, этот законопроект и альтернативные к нему №№8157-1, 8157-2 запланированы в конце повестки дня.

Первым же блоком депутаты будут рассматривать вопросы развития культуры. Так, во втором чтении будет рассматриваться законопроект №1553 «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране культурного наследия» (относительно сохранения памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)».

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты №6738 «О внесении изменений в Закон Украины «О культуре» (относительно определения понятия «креативные индустрии»)», №8202 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия», №8251 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине».

Кроме того, в этом же блоке повестки дня – законопроекта №8266 «О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда», №6768 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования конкурсной процедуры назначения руководителя государственного или коммунального заведения культуры».

Затем депутаты перейдут к разделу включение в повестку дня сессии 26 законопроектов, в частности, президентского №8265 «О публичных закупках».

Далее планируется рассмотреть в первом чтении законопроекты №8293 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и №8349 «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)».

Как сообщалось, законопроект №8157 был зарегистрирован в марте 2018 года, в частности, председателем фракции «Блока Петра Порошенко» и председателем комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

В законопроекте предлагается создать Национальное бюро финансовой безопасности как государственный правоохранительный орган, на который возлагается устранение угроз финансовой безопасности государства, в том числе путем предупреждения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, отнесенных к его подследственности, которые прямо или косвенно наносят вред публичным финансам, а также предотвращение их совершения в будущем. Согласно ч. 3 ст. 41 проекта директор НБФБ назначается на должность и освобождается с должности Президентом Украины в порядке, определенном этим законом. К полномочиям Президента Украины и Верховной Рады Украины также предлагается отнести вопрос о признании Верховной Радой Украины или Президентом Украины работы директора НБФБ неудовлетворительной по результатам рассмотрения его ежегодного отчета.

Законопроект наделяет НБФБ широкими полномочиями, в частности прослушивание телефонов, сбор информации о переписке и тому подобное.

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