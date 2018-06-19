Вчера во Львове «заминировали» сразу 11 объектов

18 июня на электронный адрес «Центра безопасности». Львова поступили сообщения о закладке взрывных устройств в г. Львове по 11 адресам.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
В частности речь шла о заминировании:
- ул. Промисловая, 52 – Бизнес-центр «Украинский капитал» (Шевченковский район);
- ул. Богдана Хмельницкого, 176 – Бизнес-центр «Lemberg» (Лычаковский район);
- ул. Научная, 7А, 7Б, 7Д – Бизнес-центр «Оптима – Плаза» (Франковский район);
- ул. Зеленая,109 – Бизнес-центр «Клуб деловых людей» (Лычаковский район);
- ул. Шевченко, 111А – Торгово-офисный центр Легенда – Класс» (Железнодорожный район);
- ул. Героев УПА, 73, корпус 5 Бизнес – центр «Тауэр» (Франковский район);
- ул. Федьковича, 58 – ООО « Нео – Сервис» (айти – склад) (Франковский район);
- ул. Зеленая, 5 – Интернет–магазин «Ноутбук – Центр» (Лычаковский район);
- ул. Зеленая, 147 – Интернет-магазин «Brain» (Шевченковский район);
- ул. Замарстыновская, 40 – ООО «Дефис» (магазин компьютерной техники) (Шевченковский район);
- ул. Под Дубом, 6 – Интернет – магазин «alCOMP» (Галицкий район).
Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, не выдвигалось.
На местах событий работали основные подразделения сил ЦЗ области и города Львова. Места событий были ограждены, выставлена охрана и прекращен доступ посторонних лиц.
В связи с отказом администрации, обследование: по ул. Промисловая, 52 – Бизнес-центр «Украинский капитал», ул. Богдана Хмельницкого, 176 – Бизнес-центр «Lemberg», ул. Шевченко, 111А – Торгово-офисный центр Легенда – Класс», ул. Научная, 7А, 7Б, 7Д – Бизнес-центр «Оптима – Плаза», ул. Героев УПА, 73, корпус 5 Бизнес – центр «Тауэр», ул. Под Дубом, 6 – Интернет – магазин «alCOMP», ул. Федьковича, 58 – ООО « Нео – Сервис» (айти – склад) не проводились.
Работники следственно-оперативных групп районных отделов ГУ НП во Львовской области, специалисты взрыво-технического управления ГУ НП во Львовской области совместно с кинологами провели обследование помещений бизнес-центров, магазинов и прилегающих территорий.
В 19:05 час. поисковые работы в местах возможного заминировании были завершены, взрывные устройства не обнаружены.
Продолжаются мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.
Напомним, киберполиция установила, что сообщение о минировании в июне бизнес-центров и кинотеатров во Львове и Харькове поступали с территории России.