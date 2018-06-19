В Украине запретили популярные пробиотики, – документ

В Украине установили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства «Ентерожемина».

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 15 июня.

Речь идет о лекарствах «Ентерожермина», капсулы № 12, производства «Санофи Сек.п.A.», Италия,

Запрет установили на основании поступления информации ООО «Санофи-Авентис Украина» относительно добровольного отзыва серий 2043, 2046, 2063, 2072, 3055, 3056, 2053, 3047, 2036, 2037, 3028, 3033, 3037, 3042, 3046.

Что такое пробиотики? Это специальные препараты для лечения дисбактериоза кишечника, нормализации его микрофлоры. Они содержат полезные микроорганизмы, положительно влияющие на здоровье человека.

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