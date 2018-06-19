В Украине увеличат штрафы и позволят принудительный выкуп памятников у собственников-вандалов

В ВРУ в первом чтении приняли законопроект, позволяющий принудительно выкупать здания в случае нарушения правил эксплуатации объектов культурного наследия, увеличить штрафы за разрушение памятников и увеличить уголовную ответственность за такие нарушения.

Проект закона в первом чтении во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины, которое транслирует телеканал ZIK, поддержали 228 избранников.

Сегодня в ВРУ рассмотрели законопроекты № 8202 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия (авторы – Николай Княжицкий, Дмитрий Белоцерковец, Игорь Луценко) и альтернативный № 8202-1 авторства депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Константина Павлова и Андрея Гальченко.

Как отметил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, представляя законопроект № 8202, законопроект предлагает дополнение объективной стороны правонарушения условиями, что ответственность наступает за причинение ущерба не только достопримечательностям, но и вновь выявленным объектам культурного наследия и их частям. Кроме того, предлагается:

«Установление основных принципов процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если собственники своими действиями способствуют их уничтожению. Вы знаете, какая это проблема – курят дома, объекты культурного наследия в центре Киева, других исторических городов. Этот закон должен положить конец этому вандализму», – отметил Николай Княжицкий.

По его словам, законопроект также предусматривает изменение санкций за нарушение закона об охране культурных памятников, в том числе, повышение размера штрафов. За законопроект проголосовали 228 депутатов.

Альтурнативний законопроект поддержали лишь 165 избранников.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.