В угоду МВФ: украинцам готовят «сюрпризы» с тарифами и субсидиями

В рамках выполнения требований МВФ в ближайшее время в Украине может появиться новая система проверки получателей субсидий. Кроме того, планируется «разбить» тарифы на газ и отопление и повысить тариф на газ.

В связи с разделением тарифов на отопление и газ украинцам придется целый год платить за «распределение» энергоресурсов на основе мощности, пишет Обозреватель.

За распределение потребители платят и сейчас, но размер этой платы привязан к объемам. Если не пользоваться газом и теплом, то и за распределение платить не нужно. А чем больше объем потребления, тем выше плата за распределение.

В МВФ с такой методикой не согласны. В уже принятых законах «О рынке газа», «О жилищно-коммунальных услугах», в методики НКРЕКУ определены новые подходы. Абонентскую плату нужно вносить круглогодично, а ее размер должен быть фиксированным. То есть за газ придется платить, даже если им не пользуетесь, а часть от действующего тарифа на отопление придется платить круглый год.

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Стоимость газа выровняют соответствии с импортным паритетом.

Ввести временный механизм автоматической корректировки розничных тарифов на газ и отопление на шестимесячной основе в случае, если тарифы отличаются на 10% или более от уровня полного покрытия себестоимости (на основе импортных цен...), – говорится в подписанном меморандуме.

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Напоминаем, что если тариф на газ в Украине увеличить до уровня импортного паритета, то кубометр подорожает с 6,9 до 11,43 грн.

Окончательное решение о том, как пересмотрят стоимость газа для украинцев, Кабинет министров должен принять уже через несколько месяцев. Полноценно новые тарифы могут заработать с октября 2018 года.

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