вторник, 19 июня, 2018, 9:52 Мир
В Таиланде впервые за девять лет казнили человека
В Таиланде состоялась первая казнь за последние девять лет.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на национальный телеканал страны
26-летний гражданин Таиланда был приговорен за убийство в 2012 году 17-летнего парня, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.
К высшей мере наказания мужчину приговорил суд первой инстанции, апелляционный и верховный суды подтвердили приговор.
Казнь состоялась в понедельник в бангкокской центральной тюрьме Банг Куанг.
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