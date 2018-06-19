В Таиланде впервые за девять лет казнили человека

В Таиланде состоялась первая казнь за последние девять лет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на национальный телеканал страны

26-летний гражданин Таиланда был приговорен за убийство в 2012 году 17-летнего парня, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.

К высшей мере наказания мужчину приговорил суд первой инстанции, апелляционный и верховный суды подтвердили приговор.

Казнь состоялась в понедельник в бангкокской центральной тюрьме Банг Куанг.

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