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вторник, 19 июня, 2018, 9:52 Мир
В Таиланде впервые за девять лет казнили человека

В Таиланде состоялась первая казнь за последние девять лет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на национальный телеканал страны

26-летний гражданин Таиланда был приговорен за убийство в 2012 году 17-летнего парня, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.

К высшей мере наказания мужчину приговорил суд первой инстанции, апелляционный и верховный суды подтвердили приговор.

Казнь состоялась в понедельник в бангкокской центральной тюрьме Банг Куанг.

 
Таиландсмертная казньЧеловек
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2018-06-19 10:46 :11