В России заявили, что после холодной войны они открылись миру, но Запад их обманул

В МИД РФ заявили, что после окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но «ее обманули».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet, – пишет РИА Новости.

«Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, мы сделали это сами. Никто к нам не вмешивался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой»,– пожаловалась дипломат.

Она также заявила, что Москве, мол, не нужны конфликты с Западом, якобы Россию интересует только развитие торговых и культурных связей.

«Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг к другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции – все знают, что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строк, что «подводными лодками» оказалось что-то другое», – сказала Захарова.

Кроме того, дипломат рассказала, что Россия демонстрирует свое вооружение другим государствам, потому что боится нападения с их стороны.

«Теперь мы показываем всем: «Даже не думайте на нас снова нападать». После того, как мы потеряли 20 миллионов людей во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось. В течение последних двадцати лет нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды», – возмутилась Захарова.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с военным вторжением РФ в Украину, аннексией Крыма и захватом контроля над отдельными районами Луганской и Донецкой областей Украины посредством поддерживаемых ею боевиков. США и ЕС ввели в отношении РФ экономические санкции.

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