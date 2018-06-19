В Раде требуют срочного рассмотрения законопроекта из-за «патовой» ситуации в облэнерго

В Раде требуют срочно поставить на рассмотрение законопроект № 7390, который даст возможность выплатить зарплату работникам облэнерго.

Об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины, которое транслирует телеканал ZIK заявил народный депутат Украины Виктор Бондарь.

Политик подчеркнул, что последние годы власть подняла тарифы на электричество почти в три с половиной раза.

«Все деньги, которые собирают облэнерго, забирают государство и НКРЭ. Сегодня дошло до того, что в «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» уволилась треть людей, которым нечем выплатить зарплату. Так какая это энергетическая политика? В атомной энергетике развал, в облэнерго нечем платить зарплату», – подчеркнул Виктор Бондарь.

Нардеп требует срочно поставить на голосование законопроект № 7390 Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно установления алгоритма перечисления средств на текущие счета поставщиков электрической энергии по регулируемому тарифу.

«Он прежде всего дает возможность выплатить зарплату людям в облэнерго. Еще несколько месяцев – и они не смогут выходить на объекты, потому что нечем ремонтировать и некому ремонтировать», – заявил Виктор Бондарь и призвал вмешаться в «патовую ситуацию», которая сложилась в облэнерго.

Напомним, сегодня под ВРУ произошли столкновения шахтеров и правоохранителей. Как заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время митинга, который транслировал телеканал ZIK, сегодняшние столкновения горняков с правоохранителями под Верховной Радой – предупреждение власти, которая не может решить вопрос шахтеров, требующих погасить долги по зарплате.

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