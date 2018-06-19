В Николаеве полковник зарабатывал на неконтролируемом перемещении заключенных в СИЗО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора. Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения взяток от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения камерами изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За свои «услуги» злоумышленник потребовал талоны на большое количество литров бензина. По результатам обысков, проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть «прибыли», а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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