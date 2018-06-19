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вторник, 19 июня, 2018, 12:31 Спорт
В Черкассах завершился личный чемпионат Украины по стрельбе из лука 2018 года

Главный старт национального уровня текущего сезона – чемпионат Украины 2018 года для отечественных мастеров стрельбы из лука завершился в Черкассах.

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В Черкассах собралась вся элита украинской стрельбы из лука, но сенсационную и уверенную победу среди мужчин одержал львовянин, мастер спорта Борис Букатевич (СДЮШОР «Электрон»). Второе место занял юный харьковчанин Леонид Дикань. Третья позиция также за харьковчанином Валерием Мамонтовым, сообщает пресс-служба ЛОГА.

Среди женщин лучшей стала Дарья Павличенко из Харькова. Второе место у львовянки, мастера спорта международного класса Соломия Гнип (ВСУ, Львовское училище физической культуры). Бронзовая награда у юной львовянки, действующей чемпионки Украины среди юниоров, мастера спорта Жанны Наумовой (ВСУ, Львовское училище физической культуры).
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2018-06-19 14:41 :44