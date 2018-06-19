В ближайшее время оккупированный РФ Крым может перейти на почасовое водоснабжение

Из-за жаркой погоды на всех крымских водохранилищах поверхностного сбора «идет дикое испарение воды».

Об этом заявил гендиректор подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, сообщает УНИАН со ссылкой на «Крымскую газету».

Он в частности подчеркнул, что в ближайшее время аннексированный РФ Крым может перейти на почасовое водоснабжение.

«У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравнится с суточным испарением в небо», – заявил Баженов. Вода, поступающая с материковой части Украины через Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. После аннексии полуострова РФ весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинской власти.

Напомним в начале июня 2018 года в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.