Ушел из жизни Иван Драч

Сегодня, 19 июня, на 81 году жизни скончался украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного Руха Украины Иван Драч.

Об этом Громадському сообщил председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«К сожалению, это правда. В последние годы он много болел», – отметил он.

Известно, что Иван Драч умер утром в Феофании.

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