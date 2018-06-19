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вторник, 19 июня, 2018, 8:31 Политика
Ульяна Супрун удивила украинцев своей зарплатой

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в мае заработала 29 тысяч 488,47 гривни (фактически получила 23 тысячи 738,22 гривни).

Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Слова и Дела».

В эту сумму вошли должностной оклад, надбавка за выслугу лет и интенсивность работы, надбавка за работу с секретными документами, отпускные и командировки.

При этом заместители Супрун получили в разы больше за нее: Роман Илык – 76 тысяч 509,06 гривни (61 тысячу 589,79 гривни с учетом налогов), Павел Ковтонюк – 61 тысячу 789,86 гривни (получил 51 тысячу 33,26 гривни), Александр Линчевский – 58 тысяч 286,83 гривень (фактически получил 46 тысяч 920,90 гривень), Ольга Стефанишина – 46 тысяч 449,24 гривень (37 тысяч 391,65 гривень получила).

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зарплатаУляна Супрун
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2018-06-19 10:47 :05