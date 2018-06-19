Улыбающийся Роналду: в португальском аэропорту заменили курьезный памятник

В аэропорту португальского острова Мадейра установили новый бюст нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Автором бюста стал скульптор из Испании.

Отмечается, что новый бюст стал неожиданностью для многих людей, включительно с директором аэропорта Феррейра Дуарте, которого никто не предупредил о замене.

Замена произошла в тот самый день, когда Роналду забил гол в матче против Испании на Чемпионате мира по футболу в России.

По сообщениям властей острова Мадейры, семья Рональду сделала запрос на замену бюста через музей CR7, базирующийся на португальском острове.

Напомним, с марта 2017 года в аэропорту красовался старый бюст, который стал мемом в интернете. Люди создали петицию о возврате старой скульптуры.

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