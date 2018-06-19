Украинцев ждут четыре выходных подряд

Суббота, 23 июня, будет рабочей, но украинцы будут отдыхать с четверга, 28 июня, по воскресенье, 1 июля.

Решение о переносе рабочего дня зафиксировано распоряжением Кабинета министров №1 от 11 января.

Таким образом, украинцы в конце июня получат 4 выходных подряд.

Также летом праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, День Конституции Украины – государственный праздник Украины. Празднуется ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции Украины.

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