вторник, 19 июня, 2018, 8:56 Общество
Украинцев ждут четыре выходных подряд
Суббота, 23 июня, будет рабочей, но украинцы будут отдыхать с четверга, 28 июня, по воскресенье, 1 июля.
Решение о переносе рабочего дня зафиксировано распоряжением Кабинета министров №1 от 11 января.
Таким образом, украинцы в конце июня получат 4 выходных подряд.
Также летом праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.
Напомним, День Конституции Украины – государственный праздник Украины. Празднуется ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции Украины.
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