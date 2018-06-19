Украинская контрразведка провела блестящую операция против ФСБ России

Чтобы взорвать Украину изнутри, российские спецслужбы пытаются завербовать высокопоставленных чиновников на важнейших должностях, в том числе и военных. Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как наша контрразведка раскрыла планы врага.

На это понадобилось несколько лет, – передает ТСН.

Журналисты показали чип, на котором была секретная база данных ФСБ РФ. Прочитать файлы на микрочипе можно только специальным ключом. Им оказался музыкальный файл. Именно он и открыл секретную базу файлов ФСБ.

Было раскрыто имя куратора из России, который вел операцию, задержали украинских военных, которые согласились работать на РФ. Как говорят контрразведчики, окончательной целью охоты ФСБ должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Враг ищет слабые места тех, кого планирует вербовать.

У Романа Гладкого они есть, сообщает Іnforesist: его жена – гражданка России, дочь выступает за спортклуб армии РФ.

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