Турист украл камень из Колизея: теперь ответит за кражу госимущества

17-летний австриец будет отвечать за повреждения и угон фрагмента стены римского Колизея. Туриста после совершения акта вандализма сразу задержала итальянская полиция.

Об этом сообщает Onet.pl.

Карабинеры, патрулировавшие амфитеатр, заметили подростка, когда тот уже отрывал кусок внешней стены древнего сооружения. Не подозревая, что за ним следят, парень спрятал ценный фрагмент в рюкзак и именно в этот момент его задержали. Турист будет отвечать за присвоение культурных ценностей, принадлежащих государству.

Акты вандализма в Колизее – достаточно частое явление, в частности, посетители часто выцарапывают надписи на стене. Злоумышленников, преимущественно иностранцев, обычно задерживают и наказывают большими штрафами.

Перевод с польского Андрея Павлышина, ИA ZIK

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