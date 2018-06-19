Telegram подал иск на Россию

Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение властей России о блокировке мессенджера».

Об этом сообщил в понедельник юрист Павел Чиков, который представляет интересы Telegram, передает ЭП.

По его словам, в мае ЕСПЧ зарегистрировал жалобу компании на привлечение к ответственности за отказ предоставить властям ключи шифрования переписки, которая была подана в мае.

Также суд предложил представить новую жалобу в части, которая касается блокировки Telegram. Как написал Чиков в своем канале в мессенджере, 18 июня представитель Telegram в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу.

По словам юриста, в результате ограничения доступа к мессенджеру, возможность свободно получать и распространять информацию может потерять не только заявитель, но и 15 млн пользователей.

Представители Telegram намерены подать кассационную жалобу в президиум мосгорсуда, а при необходимости и в ВС РФ, в ближайшее время.

21 мая ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Дата его рассмотрения еще не назначена. Министерство юстиции РФ сообщения по этой жалобе не получало.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России с 16 апреля. Поводом к блокировке стала отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования переписки пользователей.

Соответствующее решение о запрете работы мессенджера в России принял 13 апреля Таганский суд Москвы.

Соответствующее решение о запрете работы мессенджера в России принял 13 апреля Таганский суд Москвы.

Позже российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что «борьба с Telegram будет длиться вечно», поскольку мессенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

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