Те, кто вдохновляли Майдан сейчас в оппозиции, – Волошин

После Майдана к власти должны прийти те, кто вдохновляли революционеров. Однако, эти лидеры сегодня в оппозиции к власти.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK сказал политолог-международник Олег Волошин.

«Я не сомневаюсь, что задолго до 2014 года, в России были планы захвата Крыма. Они убедили себя в том, что в Украине появится такая сила, которая приведет страну в НАТО, и в ЕС. Однако у нас много бездарных коррупционеров, которые вообще никуда не приведут государство», – убежден эксперт.

Политолог уверен, что лучшей стратегией для Путина относительно захвата Украины могло бы быть ожидание.

«Он мог бы не суммировать события Майдана, а просто ждать, пока начнут с ним договариваться. К нему и сейчас бегают. У Петра Алексеевича и многих других политиков, был бизнес в РФ», – отмечает Олег Волошин.

Майдан для Путина был возможностью провести определенные военные операции, добавляет политолог-международник.

«Путин имеет военную логику. Если он видит ружье – обязательно рано или поздно выстрелит. Кроме того, интересно отметить, что размещение американской военной базы под Харьковом – катастрофа для России», – подчеркивает эксперт.

Также Олег Волошин обращает внимание на требования Майдана.

«Майданом воспользовались политики, вроде Яценюка. Революционеры требовали – никаких партийных флагов. Впрочем, уже через две недели после начала, начали развеваться флаги «Свободы» и других. В итоге, где лидеры Майдана? Опять в оппозиции! Это крупнейшее поражение. Ведь те, кто вдохновляли людей – сейчас против власти, которую сами же привели», – резюмирует Олег Волошин.

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