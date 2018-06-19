Столичный гидропарк предлагают превратить в Диснейленд

В мэрию направили инициативу с предложением создать на базе столичного Гидропарка тематический детский парк наподобие Диснейленда.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Отмечается, что общая площадь основного острова Гидропарка составляет около 188 га, что вполне достаточно для обустройства такого парка.

«Столичный Гидропарк уже давно требует своей реконструкции и обновления, расчистка места от зарослей и хаотичной застройки различными МАФами, которые не имеют никакой художественной ценности», – отмечается в петиции.

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