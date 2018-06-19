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вторник, 19 июня, 2018, 9:37 Мир
США и Корея приостановили подготовку к совместным военным учениям

США приостановили подготовку к запланированным на август совместным крупномасштабным военным учениям с Республикой Корея.

Об этом официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила в понедельник, 18 июня, пишет DW.

Стороны продолжат координировать свои шаги, отметила Уайт, однако решение о проведении дальнейших маневров еще не принято.

Позицию американской стороны подтвердило министерство национальной обороны Южной Кореи, утверждает южнокорейское информагентство Ренхап. Условием для такого шага служит выполнения Северной Кореей данных ранее обещаний о денуклеаризации, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре отметил высокую стоимость маневров. В частности, Республика Корея «не на все сто процентов» уплачивает взносы в бюджет совместных учений, заявил американский президент.

В Южной Корее размещены около 28,5 тысячи солдат США. Они регулярно проводят обучение в регионе со своими союзниками. В 2017 году в программе совместных маневров принимали участие 17,5 тысячи американских и три тысячи южнокорейских солдат.
СШАКореявоенные учения
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2018-06-19 10:46 :44