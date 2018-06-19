СБУ задержала второго подозреваемого в планировании покушения на журналиста Аркадия Бабченко

Борис Герман рассказал о намерениях России относительно Украины. Мол, Кремль собирается начать всестороннюю атаку против Украины, а сын министра Авакова был в списке на ликвидацию.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Борис Герман был агентом украинской контрразведки. Он уверяет: никого убивать не собирался и делал все для своей страны. Подозреваемый в планировании покушения на журналиста Аркадия Бабченко, утверждает, что с Россией сотрудничал, но только, чтобы войти в доверие.

Мужчина уверяет, что всю информацию передавал украинским службам, а список будущих жертв получил через мессенджер. В нем Бабченко не видел, зато там был Александр Аваков – сын министра внутренних дел. Удалось узнать и о других планах Кремля.

«Они хотят организовывать теракты, вербовать людей. Россия воюет! Это мы тут цацкаемся... Следующий шаг агрессора – это полномасштабное наступление», – уверяет подозреваемый Борис Герман.

С украинскими спецслужбами Герман был связан давно, уверяют адвокаты. Вместе с тем, подозреваемый утверждает: ему помогал Дмитрий. Фамилии коллеги не назвал, однако рассекретил его псевдо – «Дитрих». Прокуроры предоставили служителям Фемиды письма от профильного департамента СБУ. В нем четко указано: Борис Герман никогда не принимал участия в операциях от Службы безопасности.

За почти пять часов обсуждения судья вынес решение: Борис Герман и в дальнейшем – будет сидеть за решеткой. Защита уже готовится обжаловать его.

«Нас ждет кропотливая работа по доказательству невиновности Бориса Германа. Мы, после предусмотренного законом срока, отправим ходатайство об отмене меры пресечения», – говорит адвокат Бориса Германа Евгений Солодко.

Кроме Германа СБУ подозревает еще двух людей. Первый – Вячеслав Пивоварник. Как пишут СМИ – это сотрудник Частного Фонда Путина», который отвечает за Украину и теракты. В СБУ отмечают, Пивоварнику сообщили о подозрении. Сейчас он в России и его объявили в розыск.

Второго тоже задержали. Правоохранители называют его гражданином «Т». Одно из интернет-изданий уже опубликовало фото подозреваемого. По информации СМИ, им оказался украинец Тарас Стельмашенко. Интересно, что это же издание первым напечатало фамилии из так называемого «списка сорока семи». Позже, за распространение этой информации, СБУ открыла уголовное производство против журналистов.

Пока за решеткой только Бориса Герман. Его арестовали 31 мая и обвиняют в покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко, подготовку терактов в Украине. В то же время своей вины Герман не признает.

Марьям Эль Хасан Али, «Первые о главном»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.