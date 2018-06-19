Путин уберется с Донбасса только тогда, когда война ему станет невыгодна, – Анна Гопко

В сравнении с 2014 годом, когда начиналась война, сегодня много обстоятельств изменилось в пользу Украины. В частности, окрепла украинская экономика, армия стала сильнее, а поддержка Запада – ощутимее.

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK отметила народный депутат Украины Анна Гопко.

«Я думаю, что для решения вопроса войны на Донбассе нужен целый комплекс факторов. Здесь речь идет не только о том, какой будет власть в Украине. Мы должны сами навязывать такой порядок дня. Но в 2008 году, когда мы были близки к тому, чтобы получить план относительно членства в НАТО, была ли внутри общества консолидированная позиция? Не было», – подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, сейчас, во время войны, когда политики чувствуют общественную поддержку, среди граждан значительно больше единства по этому вопросу.

«К сожалению, сегодня нет единой стратегии по деоккупации, а затем реинтеграции временно оккупированных территорий. Взгляните, даже закон о признании России страной-агрессором был принят только в январе этого года», – отметила Анна Гопко.

Она убеждена, что разные политические силы имеют разные взгляды в этом вопросе. Часть считает, что нужно забыть и не трогать Донбасс, пока Украина не станет полностью успешной.

«Мы уверены, что россияне сами оттуда уйдут? Не уйдут. И на Западе тоже многие чувствуют, что в Украине нет единой позиции, что делать с Донбассом. Это один из важнейших вопросов. Увидим, какие пути решения будут предлагать кандидаты в президенты», – говорит народный депутат.

Кроме этого она подчеркнула, что сейчас несколько изменились некоторые факторы относительно войны. В частности, укрепилась украинская экономика стала сильнее армия и более ощутимой поддержка Запада.

«Сейчас я считаю, что много обстоятельств изменилось в пользу Украины. Поэтому выстраивая различные стратегии с теми, кто действительно может быть надежным союзником, можно было бы начать договоренности об изменении формата», – считает нардеп.

Также председатель комитета ВР по иностранным делам вспомнила, как недавно на совместной панели дискуссий в Эстонии представитель России цинично спросил у Курта Волкера, что США могут предложить Владимиру Путину за то, чтобы тот ушел с Донбасса.

«Поэтому чем большую цену Путин будет платить и ему это станет абсолютно невыгодно, тогда он уберется из Донбасса», – убеждена народная избранница.

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