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вторник, 19 июня, 2018, 12:49 Экономика
Постановление о продлении «крымского пакета» санкций ЕС в отношении России завтра вступит в силу

Принятое Советом ЕС 18 июня постановление о продлении до 23 июня 2019 года ограничительных мер «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией» вступит в силу с 20 июня 2018 года.

«Это решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Европейского союза», – говорится в публикации во вторник в «Официальном журнале» Евросоюза законодательного акта о продолжение «крымского пакета санкций против РФ», передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось накануне, Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении России в отношении Крыма и Севастополя.

«Через четыре года после незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», – говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Ограничительные меры применяются к физическим лицам в ЕС и компаний, базирующихся в Евросоюзе.

Санкции охватывают запрет на импорт продуктов в ЕС, произведенных в Крыму или Севастополе», и запрет экспорта определенных товаров и технологий в Крым, которые могут применяться в транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также во время разведки и добычи нефти, газа, минерально-сырьевых ресурсов.

«Также нельзя предоставлять техническую поддержку, посреднические услуги, инженерно-конструкторские услуги для инфраструктуры этих секторов», – заявляют в Брюсселе.

Кроме этого, говорится о запрете «инвестиций в Крым или Севастополь, что означает, что ни физические лица ЕС, ни компании, базирующиеся в ЕС, не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, или оказывать сопутствующие услуги».

Кроме того, запрет касается туристической отрасли. В частности, «европейским круизным лайнерам запрещено заходить в любые порты Крымского полуострова, за исключением случаев возникновения экстренных ситуаций».
ЕСРоссиясанкцииоккупированный Крым
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2018-06-19 14:41 :41