Посол, которого не меняют на посту, теряет мотивацию работать эффективнее, – Гопко

Украинские дипломаты, которые находятся на службе за границей и не меняются на посту, теряют чувство реальности. Соответственно, такие лица работают неэффективно для своего государства.

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK говорила народный депутат Украины Анна Гопко.

«Для того, чтобы украинские дипломаты и послы не срастались с местными элитами заграницей, должна происходить ротация каждые три-четыре года. Ведь очень обидно, когда я приезжаю в некоторые страны, а мне говорят на нашего посла: «Так это же наш посол», – сказала Гопко.

Она считает, что очень важно это сделать в таких странах, как Вьетнам, Израиль, Ватикан. Ведь те, кто там работают профессиональные люди, но находясь долго в одной стране, теряют мотивацию работать эффективнее.

«Я не говорю, что эти люди непрофессиональные, но когда они десять лет находятся в одной стране не меняясь, таким образом теряют ощущение реальности того, что происходит в Украине, мотивации работать эффективнее. Поэтому очень хорошо, что в новом законе о дипломатической службе это прописано», – отметила она.

Также нардеп рассказала, что до недавнего времени в Дании просто не было украинского посла, который бы отстаивал интересы Украины.

«В Дании состоится конференция по поддержке реформ в Украине. Хотя эта страна для нас важна, в частности, для того, чтобы не допустить и не дать разрешение на строительство «Северного потока-2». Но там еще недавно не было нашего посла. Потому что два центра (Климкин и Елисеев, - ZIK) не могли между собой выяснить, кто же там должен представлять Украину. Наконец назначили Гримана, но я полгода была вынуждена публично призывать это сделать», – подчеркнула Гопко.

По ее словам, складывается такое впечатление, что Президента Украины устраивает такое положение вещей, когда между собой конкурируют центры влияния.

«5 апреля 2018 года был принят Закон «О дипломатической службе», где мы настояли на поправке, которая касалась предварительных консультаций с рекомендательным характером в профильном комитете в предметах ведения, которого является дипломатическая служба, Комитет иностранных дел. Парламент за это проголосовал, но это не устроило Порошенко. В результате он наложил вето и внес предложения отменить консультации кандидатов на должности послов. Хотя эта норма существовала до 2010 года, но Янукович и его депутаты ее отменили», – прокомментировала она.

Она рассказала, что когда кандидаты проходили отбор, все происходило в закрытом режиме и депутаты подписывали документ о доступе к ДСК о неразглашении. Так же работает система в США, ведь Трамп не может назначить посла, пока он не пройдет в профильном комитете слушания, не докажет свою профессиональность. Представлять Украину за рубежом в дипломатическом учреждении – это большая честь, ответственность и нагрузка. Но этот закон был завален. Поэтому очень странным выглядит и тот факт, что министр иностранных дел Павел Климкин не может назначить первого заместителя.

«Страна воюет с российской агрессией, поэтому у нас есть и другой фронт – это международная судебная система. Поэтому нужен заместитель, который бы занимался связями с парламентом», – отметила Гопко.

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