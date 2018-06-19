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вторник, 19 июня, 2018, 16:24 Общество
После столкновений под Радой госпитализированы шестеро правоохранителей, – Геращенко

Большинство граждан, которые сегодня проводили митинг под Верховной Радой, пришли туда исключительно высказать свою точку зрения. Провокациями занимались лишь около полутора десятка человек. После столкновений были госпитализированы шестеро милиционеров и двое гражданских.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Все полицейские, которых сегодня митингующие вытащили, вернулись. Некоторые полицейские были ранены, в частности, шесть человек госпитализированы. Также были травмированы еще трое гражданских», – подчеркнул Антон Геращенко.

По его словам, по состоянию на сейчас ситуация стабилизировалась, а правоохранители проверяют видео и выясняют, кто был провокатором и инициатором нападений на сотрудников полиции.

«В очередной раз подчеркиваю, что каждый гражданин имеет право свободно и мирно выражать свою точку зрения. Мы поддерживаем всех тех, кто сегодня пришел под Верховную Раду и выразил свое мнение. Комитеты Рады будут работать над их предложениями. Но никто не имеет права нападать на правоохранителей, затягивать их в толпу и унижать», – заявил советник министра внутренних дел.

Кроме этого он заверил, что каждый из тех, кто атаковал сотрудников патрульной полиции, понесет ответственность в соответствии с законодательством.

«Сегодня восемь сотрудников полиции получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы. Из числа гражданских травмированы трое, госпитализированы – двое граждан. Пока что речь идет о легких телесных повреждениях, тяжелых травм, вроде, никто не получил», – подчеркнул нардеп.

Также он отметил, что у стен Верховной Рады большинство людей пришли исключительно высказать свою позицию, а непосредственно провокациями занимались около полутора десятка людей.

«Еще сегодня утром у полиции не было никаких причин считать, что эта акция продолжится насильственными действиями. Поэтому у здания парламента не было большого количества полицейских. При этом правоохранители не были вооружены, поскольку никто не ожидал нападений», – заверил Геращенко.
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2018-06-19 18:29 :13