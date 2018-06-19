Песков о деле Сенцова: Общественный резонанс не повлияет на решение суда, вступившее в силу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kommersant.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после обращения российских культурных деятелей позиция Кремля относительно украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова не изменилась.

Об этом сообщает «Медуза».

По словам Пескова, Путин «неоднократно высказывал свою точку зрения» по делу Сенцова. Она заключается в том, что есть решение суда, признавшего Сенцова виновным в терроризме.

Он добавил, что «общественный резонанс не может повлиять на решение суда, вступившее в силу».

Напомним, известные российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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