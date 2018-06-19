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вторник, 19 июня, 2018, 8:39 Общество
Осталось 15 лет: экологи предупредили о катастрофе в Черном море

Первое в истории независимой Украины экологическое исследование показало, что Черное море является одной из самых загрязненных частей нашей планеты.

На международный проект мониторинга EMBLAS Европейский Союз выделил 3 млн евро, – передает Обозреватель.

«Оказывается, Черное море – одна из самых загрязненных частей нашей планеты. Мы проанализировали украинское побережье, и это страшно. Там химическое загрязнение – ртуть», – рассказал руководитель проекта «Совершенствование экологического мониторинга EMBLAS» Ярослав Слободник.

Отмечается, что в море из всех возможных свыше 2,1 тыс. известных загрязняющих веществ в пробах было найдено 145. Также в обитателях моря обнаружены токсичные вещества – ртуть и диоксины. В отчете указано, что всему виной – попадание в воду нефтепродуктов от морского транспорта.

Среди других ядовитых веществ, присутствие которых угрожает экологии Черного моря: пестициды, водоотталкивающие вещества с одежды, фармацевтические препараты (например, парацетамол; аденоцин – против аритмии, и телмисартан – против гипертонии).

«На побережье был обнаружен мертвый дельфин. Подозреваю, что он умер, проглотив полиэтиленовый пакет. В воде такой предмет легко можно принять за рыбу», – рассказал завотделом качества водной среды Одесского филиала Института биологии южных морей НАН Украины Сергей Дятлов.

По словам эколога, главная причина загрязнения Черного моря – пластик, который не расщепляется на безопасные для экологии элементы.

«Частицы пластика, так называемый микропластик, часто заглатывают рыбы. В результате морские обитатели или погибают от токсинов, содержащихся в пластике, или сами становятся токсичными и опасными для человека», – пояснил Дятлов.

По его словам, механическая чистка моря здесь не поможет. Решить проблему может уход от пластиковых бумажных пакетов и организация работы свалок, считает эксперт.

«И если сейчас оставить все как есть и не предпринимать никаких действий по спасению моря, через 15-20 лет уже на месте самого Черного моря, буквально вырастет еще одна свалка», – прогнозирует Дятлов.

Международные специалисты из программы EMBLAS теперь будут работать над вариантами очистки Черного моря, и первое, что они предлагают украинцам – отказаться от моющих средств с фосфатами и запретить продажу полиэтиленовых пакетов.

 
экологияЧерное море
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2018-06-19 10:47 :11